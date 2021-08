#votoimpresso

Câmara dos Deputados derrota PEC 135, que permitia o voto impresso nas eleições de 2022.

E a maioria da bancada do Acre (conhecida por defender a volta do cheque em papel auditável e do orelhão com ficha) também foi derrotada.

