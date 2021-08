Economista do Santander sugere tirar Lula da eleição em 2022

#santander

Revista Forum

Victor Candido escreveu relatório encaminhado a clientes e operadores do mercado, no qual diz: “É possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula. Ele era inelegível até outro dia, por exemplo, pode voltar a sê-lo”

Por Lucas Vasques – Beneficiado pelas medidas econômicas neoliberais do governo de Jair Bolsonaro, o banco Santander mostra que compartilha dos objetivos golpistas do atual presidente da República para evitar a volta de Lula (PT) em 2022.

Victor Candido, um dos economistas da instituição financeira, escreveu um relatório, no qual defende um golpe de Estado para evitar o retorno do petista, de acordo com reportagem Andy Robinson, no site Ctxt. (…)

Candido escreve: “Dito isso, é preciso reconhecer um problema na eleição de 2022: a perspectiva de retorno ao poder da máquina de corrupção do governo Lula”.

Em outro trecho, diz “Se o sistema político e judicial, se o establishment político brasileiro acha cômico o governo Bolsonaro, o retorno de Lula e seus aliados representa uma ameaça bem mais séria. Hoje, Lira é o presidente da Câmara, mas sob um governo do PT, seria um modesto aliado abrigado em um cargo menor”.

O economista vai mais além: “Em suma, ninguém apoiará um golpe em favor de Bolsonaro, mas é possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula. Ele era inelegível até outro dia, por exemplo, pode voltar a sê-lo”.

O relatório foi enviado a muitos clientes e operadores financeiros do Santander. O fato provocou indignação dentro do PT, no momento em que Lula, depois de ser absolvido das denúncias injustas de corrupção que o impediram de disputar as últimas eleições, amplia a vantagem nas pesquisas.

Em tempo: Santander lucrou mais de 4 bi no último bimestre…em contrapartida é o banco que demitiu na pandemia e é o campeão em reclamações de clientes junto ao BC – oestadoacre