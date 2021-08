Atenção, Bocalom! (desconto de R$ 15 no Uber a vacinados em Recife)

#uber

Prefeito do Recife, João Campos…assista abaixo:

A @Uber_Brasil já se comprometeu a aumentar essa quantidade de vouchers se for boa a demanda dos usuários por eles! Simbora, galera! 🚙#recifevacina pic.twitter.com/AIABbjhcxO — João Campos (@JoaoCampos) August 20, 2021

-O Passaporte Recife Vacina ganhou mais um parceiro no trabalho pra imunizar o recifense contra a covid. Como estímulo para que mais pessoas tomem a 2° dose da vacina, a Uber tá doando 3,3 mil vouchers de R$ 15 pra serem usados por pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina

-Ou seja, terão esse desconto as primeiras 3,3 mil pessoas que acessarem o Conecta, gerarem o passaporte da vacina e, na hora do pagamento da corrida com o motorista da Uber, tiverem colocado o código que será gerado no aplicativo. Mas essa é uma parceria que tem tudo pra crescer.

–A @Uber_Brasil já se comprometeu a aumentar essa quantidade de vouchers se for boa a demanda dos usuários por eles! Simbora, galera!

(prefeito João Campos)