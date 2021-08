Genesis GV60, o carro elétrico que carrega sem fio (f)

#genesisgv60

Clarín, ARG

La primera duda que generan los autos eléctricos es el tiempo de recarga que se precisan para disponer de energía en sus baterías. Y la otra es la disponibilidad de cargadores para hacerlo.

[A primeira dúvida que os carros elétricos geraram é o tempo de recarga necessário para ter energia nas baterias. E a outra é a disponibilidade de carregadores para isso.}

Una marca parece estar trabajando para ofrecer el primer auto eléctrico que permita una carga de modo inalámbrico.

[uma marca que está trabalhando para oferecer o primeiro carro elétrico que permita carregar sem fio (inalámbrico) é a Genesis.

Esa empresa es Genesis, la marca de lujo del grupo Hyundai, que acaba de presentar su modelo GV60, el nuevo modelo eléctrico que comparte plataforma con el Ioniq 5 y el Kia EV6.

[E a empresa é a Geneses, que produz a marca de luxo da Hyundai, que acaba de mostrar seu modelo GV60, o novo modelo elétrico que compartilha plataforma con el Ioniq 5 e el Kia EV6.]

Em tempo: enquanto na Europa, EUA, Coréia do Sul, Japão, até Portugal, a maioria da frota já é de carro elétrico, aqui na periferia do mundo ainda se vende carroças com câmbio manual e a gasolina a mais de R$ 7 o litro – oestadoacre