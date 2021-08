Parceria GladsonC x Mazinho em Sena: Quem engana quem?

#senagov

GovdoAcre

Na última semana, a equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Acre (Seinfra) esteve em visita à cidade de Sena Madureira para tratar de uma parceria entre o governo do Estado e o Município. O objetivo é realizar obras para beneficiar a população.

A primeira parceria irá realizar a obra de asfaltamento de 5 km de ruas, em que o Município vai realizar as bases e sub-bases das estradas e o Estado irá realizar a pavimentação e o saneamento básico. Sena Madureira foi uma das localidades que sofreu com as cheias em fevereiro. (…)

Em tempo: parceria do governo com prefeitura para recuperação de algumas vias em Sena é apenas uma parceria pontual…quem comemorou uma mudança de atitude do prefeito Mazinho se engana….ele não deixaria de aproveitar essa ‘bondade’ de GladsonC nessa altura do campeonato…seria burrice política!….Mazinho, que será candidato a deputado federal – vai de Petecão ao governo – oestadoacre