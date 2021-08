Regulação da mídia: Do jeito que regularam o ‘Teto de gasto’

#teto’

A mídia comercial começa dar publicidade às declarações de Lula sobre regulação da mídia, que existe nos EUA e em toda Europa…mas no Brasil, regulação é vendida pelos veículos comerciais como censura à imprensa..nada mais fake…Por isso é preciso haver regulação da mídia (que não tem nada a ver com censura ou coisa parecida)…do jeito que regularam os recursos do povo (Teto de Gasto) para investimentos em Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura.

Em tempo: mas aqui para nós: Lula dá bobeira em falar nisso porque a mídia comercial aproveita para fazer terrorismo dizendo que ele quer censurar a imprensa. Lula deveria falar menos e trabalhar mais num projeto de desenvolvimento social e econômico do país – oestadoacre