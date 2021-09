Marina pede impeachment de Bolsonaro: ‘Não dá mais’

#marina

Depois do flagra na tentativa de monumental propina no MS na compra de vacina, dos danos na economia, de tanta gente desempregada e com fome e de ataques com virulência ao STF, o presidente Bolsonaro está “pronto para conversar”. Não dá mais. A saída agora é #ImpeachementJá — Marina Silva (@MarinaSilva) September 10, 2021