MBL mantém ‘Nem Lula nem Bolsonaro’ para protestos de domingo

#mbl

O movimento de direita (MBL) que surgiu em São Paulo nos protestos que derrubaram a presidenta Dilma, em 2016, mantém o slogan ‘Nem Lula nem Bolsonaro’ para os protestos do dia 12.

Metrópoles – Apesar de mirarem em um ato unificado no próximo domingo (12/9), em defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua querem manter a pauta “Nem Lula nem Bolsonaro” em suas agendas. (…)

Em tempo: o grosso da sociedade, ou seja, o mundo real do Brasil real – nunca ouviu falar de MBL – oestadoacre