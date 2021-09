Harmonização facial: Mitos e verdades

#harmonizaçãofacial

MF Press Global – divulgação

Harmonização facial: especialista em estética aponta 3 mitos e verdades sobre o procedimento

A realização de procedimentos estéticos cresce a cada dia no Brasil e no mundo. A busca por um rosto mais harmônico e bonito popularizou a harmonização facial, técnica que tem feito sucesso entre as celebridades.

Segundo Daniela Lopez, especialista em Estética e Cosmetologia, a harmonização facial combina diversos procedimentos estéticos, que têm como objetivo corrigir algumas imperfeições do rosto.

“A harmonização facial reúne métodos menos invasivos do que as cirurgias plásticas, por exemplo. Por isso, é possível perceber que o procedimento tem se tornado cada vez mais comum até mesmo fora do mundo dos famosos”, explica Lopez.

Antes de realizar a harmonização facial, entretanto, é necessário buscar um profissional qualificado.

“Somente profissionais graduados em estética e devidamente especializados são habilitados, por Lei Federal, a realizar o procedimento”, alerta.

Com a popularização da harmonização facial, é possível notar o surgimento de diversas dúvidas. Para auxiliar aqueles que ainda estão inseguros sobre o procedimento, a especialista Daniela Lopez selecionou três mitos e verdades que você precisa conhecer sobre a harmonização facial.

A harmonização facial causa perda de sensibilidade

Mito. Conforme aponta Lopez, a harmonização facial envolve uma série de procedimentos estéticos considerados não invasivos.

“Qualquer técnica utilizada na harmonização facial, como a aplicação de toxina botulínica – o famoso botox – e a aplicação de ácido hialurônico, é superficial. Por isso, o procedimento não interfere na sensibilidade da pele do rosto”, explica a especialista.

Os resultados da harmonização facial são artificiais

Mito. É provável que você já tenha visto resultados nada satisfatórios de uma harmonização facial. Por outro lado, já deve ter se encantado com a mudança que ocorreu após o procedimento.

“Os resultados da harmonização facial dependem do profissional que realiza o procedimento e dos traços de cada pessoa. Como as características são singulares, o profissional precisa estudar o paciente e verificar quais técnicas devem ser utilizadas para que o resultado seja o mais natural possível”, aponta Lopez.

A harmonização facial é reversível

Verdade. Se você tem medo de se arrepender da harmonização facial após realizar o procedimento, pode ficar tranquilo, pois as técnicas são reversíveis.

“Quando realizada com ácido hialurônico, a harmonização facial é totalmente reversível. Para isso, o profissional responsável precisa utilizar a enzima hialuronidase, que irá reverter o resultado”, finaliza a especialista.