Uber condenada a indenizar mãe de motorista assassinado

#uber

JOTA

Uber é condenada a indenizar mãe de motorista assassinado durante corrida

A notícia foi publicada pelo site especializado Jota e diz que TRT7 considerou que a morte foi acidente de trabalho…o caso aconteceu em Fortaleza (CE).

A Uber foi condenada pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7) a indenizar em R$ 676 mil, por danos morais e materiais, a mãe de um motorista assassinado durante uma corrida pelo aplicativo.

O homem foi torturado e morto com 19 tiros, em julho de 2018, em Fortaleza. Conforme relatado na petição inicial, ele trabalhava exclusivamente para a Uber, com rendimento mensal entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil – dinheiro que usava para sustento próprio e da mãe, com quem morava. (…)

Leia o acórdão completo.