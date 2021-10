Até tu, Vargas Llosa! (com grana em paraíso fiscal)

#vargasllosa

O escritor direitista e prêmio nobel peruano Vargas Llosa – que mora na Europa (España), há muito tem centrado sua vida em combater os governos populares na América Latina…no Peru, nas últimas eleições, se posicionou contrário às candidaturas de esquerda, como a de Pedro Castillo, eleito há dois meses naquele país….o lema de Vargas Llosa: ‘Votar bem‘..agora entendemos…’votar bem’ e não pagar impostos, apoiando fraudadores e evasores dos fiscos nacionais, como diz um dirigente do Podemos español (no fim do post)…Vargas Llosa consta na lista do escândalo Pandora Papers (papeles de Pandora). O mesmo que envolve o ministro Paulo Guedes e Roberto Campos (BC).

RT

El escritor Mario Vargas Llosa aparece en la lista de los Papeles de Pandora como titular de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, considerado un paraíso fiscal. El premio Nobel peruano, que fue candidato a presidente de su país en 1990, habría utilizado la sociedad ‘offshore’ Melek Investing entre 2015 y 2017.

La sociedad estaba valorada en 1,1 millones de dólares, según los datos desvelados en la investigación que ha llevado a cabo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Vargas Llosa, de 85 años, usó esta compañía para canalizar los ingresos por sus derechos de autor y para vender sus inmuebles en Londres y Madrid.

Declaração com atraso –En 2015, momento de la creación de la sociedad, el escritor no residía ni en España ni en Perú, los dos países de los que tiene la nacionalidad. Cuando se hizo residente fiscal en España, dos años después, la empresa fue declarada a las autoridades fiscales.

Reincidente – No se trata de la primera vez que Vargas Llosa aparece en una lista de esta naturaleza. En 2010 su nombre ya formaba parte de los Papeles de Panamá, una de las primeras investigaciones internacionales sobre sistemas para evadir impuestos.

“Votar bien”, pero pagar impuestos…

La noticia ha impactado especialmente en España, después de la polémica generada hace apenas unos días a raíz de sus declaraciones como invitado de honor en la convención itinerante del conservador Partido Popular (PP), la principal formación de la oposición. (…)

Em tempo: o sarro de Pablo Echenique, do Podemos (España): ‘Faro moral da direita…’

-Agora entendemos o que significa “votar mal”. Você tem que votar em fraudadores, evasores e aqueles que os protegem para que Vargas Llosa diga que você votou “bem”