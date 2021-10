Dandão: Estrela de intenso brilho (Comenda Cultural a Taboada…apoie)

#tabaoda

Depoimento do poeta, compositor e escritor Francisco Dandão em apoio ao nome de Sérgio Taboada (em lembrança) para receber a Comenda da Ordem do Mérito Cultura Acre, honraria oferecida pelo governo do Acre, através da Fundação de Cultura.

Estrela de intenso brilho

Por Francisco Dandão

Foi na primeira metade da década de 1980, nos corredores da Universidade Federal do Acre (Ufac), que eu conheci Sérgio Taboada. E não demorou quase nada para que eu percebesse nele uma criatura diferenciada, completamente imersa em duas paixões: a militância política e a cultura.

Eu, apesar de jamais haver militado nas fileiras da política partidária, sempre me meti pelos escaninhos das mais diversas manifestações culturais. E aí, muito por conta disso, eu e o Sérgio Taboada iniciamos uma amizade que culminou, dentro de mais algum tempo, em uma parceria musical.

Dessa parceria surgiram duas canções: Gritos apodrecidos e Coração da mata. Eu escrevia os versos e o Taboada compunha a melodia. A primeira teve vida efêmera e se perdeu entre algumas exibições em rodas de amigos. A segunda venceu um festival regional e até mereceu uma gravação em CD.

Depois desse período de amizade mais próxima, os caminhos da vida nos levaram para a distância. Mas de vez em quando nos falávamos. E eu, em época de infovias, tratei de acompanhar de perto a inquietude dele nas redes sociais, sempre em busca de um mundo mais justo e em defesa da arte.

Infelizmente, nós o perdemos muito cedo. O coração dele que tanto bateu pela arte e pela política resolveu estancar o seu pulsar e o levou para além da vida aos 60 anos, assim de forma tão abrupta que nos deixou sem chão e sem fôlego. Foi difícil compreender que ele não estaria mais aqui.

A morte é inexorável e dela ninguém volta. Penso que muitos dos seus amigos o ressuscitariam se possuíssem nas essências o sopro da vida. Não podemos ressuscitá-lo, mas podemos mantê-lo na memória ad infinitum. Nesse sentido, nada mais justo do que reconhecer o mérito dele post mortem.

Um importante passo na direção dessa manutenção da memória de Sergio Taboada é a concessão dessa Ordem do Mérito Cultural. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza e creio que não haverá voz que se oponha. Nada mais justo! Sérgio Taboada morreu! Viva eternamente Sérgio Taboada!

Em tempo: depoimento de Dandão (e de outros amigos de Taboada) será anexado no documento de inscrição que será enviada no ato da inscrição seu nome para receber a Comenda.

Em tempo 2: abaixo-assinado…apoie…Várias dezenas de amigos já subscreveram o abaixo-assinado…falta você…!

Campanha pública iniciada aqui em oestadoacre.com na sexta, 8, em apoio ao nome do compositor Sérgio Taboada (em lembrança) para receber a Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano, que será outorgada pela Fundação de Cultura do Acre….clique na imagem abaixo e dê seu apoio…



Em breve estaremos enviando aos organizadores do evento a indicação do nome de Sérgio Taboada com anexo dos nomes de todos que subscreverem essa campanha de apoio público….Dê o seu apoio…assine também…obrigado, antecipadamente.

