Petecão e a parceira que dá lucro

Do senador Petecão: -Essa minha parceira tem ajudado muito nossa empresa.

Campanha pública iniciada aqui em oestadoacre.com na sexta, 8, em apoio ao nome do compositor Sérgio Taboada (em lembrança) para receber a Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano, que será outorgada pela Fundação de Cultura do Acre….clique na imagem abaixo e dê seu apoio…



Em breve estaremos enviando aos organizadores do evento a indicação do nome de Sérgio Taboada com anexo dos nomes de todos que subscreverem essa campanha de apoio público….Dê o seu apoio…assine também…obrigado, antecipadamente.

