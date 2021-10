A voz do dono

#vozdodonoa

Merval Pereira (OGlobo, CBN, GloboNews) e o seu papel conhecido



Em tempo: esquerda lavajatista….existe isso….e votou ontem na câmara dos deputados contra a PEC-5, que definiria o controle externo sobre o Conselho Nacional do MP. Faltaram 11 votos para limitar os poderes absolutos do MP…poderiam ter vindo do PSol, PDT, PSB…não vieram. Pior para a sociedade….

Em tempo 2: do Defensor Público Clóvis B. Neto – Se o@psol50 assumir um governo central, vai sofrer zilhões de ataques burocráticos alegando corrupção. Tem de entender esse jogo, que não é novo. Há muitos artigos tratando da genealogia da corrupção, e de como os EUA modularam o conceito para adequar a sua geopolítica.

oestadoacre