Nota da Dep Perpétua (sequestro de motorista)

Ação dos bandidos aconteceu nas primeiras horas desta madrugada no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

‘Eu, minha equipe de mandato, a família do meu motorista e sua esposa, vivenciamos nesta noite horas de tristeza e infinita agonia com o sequestro do Sidomar, meu motorista e da Joelma, esposa dele. Foram levados (na caminhonete que ele dirige), de frente da casa deles, no bairro Tancredo Neves.

Enquanto estavam amarrados num ramal em Rio Branco, uma mulher tentava atravessar a fronteira para chegar com o carro em Cobija. O que não ocorreu porque a polícia interceptou a tempo.

Graças a Deus meu motorista e sua esposa foram liberados, estão em casa e estão bem🙌🏼.

Agradeço a [email protected] vocês pela torcida e solidariedade.

Agradeço a Deus por estarem bem, na companhia da família🙏

Em nome do Secretário de Segurança, Paulo Cesar, agradeço a polícia pela rápida mobilização. E fico no aguardo que os culpados sejam

punidos com o rigor da lei.

Abraços a todos:

Dep Perpétua Almeida.’