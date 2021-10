Foto: Em Sena havia teatro em 1911 (hoje em dia….)

#senateatro

“THEATRO NACIONAL NOS CONFINS DO BRAZIL

Em Sena Madureira, Alto Purus, Território do Acre: sócios do “Grêmio Recreatico” representando uma espirituosa comedia, no palco do Teatro “Cecy”. São eles: ajoelhados, Ruy Mattos e senhorita Ivone Tamborini; de pé, à direita: José Rubim de carvalho; de pé, à esquerda, 1.º plano, Alberto Van Lume; 2.º plano, Moysés Ramalho; e 3.º Carlos Cunha. O elegante teatrinho foi construído na administração prefeitural do capitão do exército Dr. Samuel Barreira, que é o presidente do referido Grêmio e de outras associações acreanas. Os espetáculos do Grêmio tem sido honrados com a presença do Dr. Godofredo Maciel, atual Prefeito do Departamento. (O Malho, RJ, 29 de julho de 1911, Ano X, N.463)” (Fonte https://almaacreana.blogspot.com/…/53-fotos-raras-do…) (…)

Em tempo: tempos atrás, um prefeito tampão, que assumiu por alguns dias a gestão na cidade – devolveu recursos conseguidos em Brasília para construção de um teatro em Sena, que se chamaria novamente Teatro Ceci…o que fez o prefeito tampão? Devolveu o dinheiro com o argumento que a cidade não precisava de cultura…De lá pra cá nenhum prefeito teve a decência de pelo menos pensar em construir uma Casa de Cultura na cidade…é o fim da picada…depois reclamam da violência e não sabem as razões…(segue)

Em tempo 2: hoje no município não há um local adequado, fechado, para apresentação de um evento cultural…é muito desleixo e falta de compromisso dessa elitizinha política de Sena!…Dias atrás, conversei e pedi ao secretário de Cultura do Governo, meu amigo Correinha – que encontrasse um jeito de resolver o problema…prometeu mexer os pauzinhos.

J R Braña B.