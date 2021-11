#cestabásica

Gráfico do G1 (com informação do Dieese, que diz que salário mínimo em outubro deveria ter sido 5.886,50 (ou seja, um pouco mais de Mil Dólares hoje)…pra variar, a capital Rio Branco não consta das cidades pesquisadas pelo Dieese…e nenhum órgão no Acre se digna em fazer esse levantamento mensal…confira abaixo o custo da CB em 17 capitais.