Ninguém da oposição vai responder Moisés Diniz? (V)

#moisesdiniz

Por J R Braña B.

O ex-deputado comunista Moisés Diniz e atual assessor-porta-voz do governador GladsonC, do PP, saiu em defesa do Orçamento Secreto, uma manobra política subterrânea do governo federal junto aos comandantes da câmara dos deputados com vistas às eleições do ano que vem. Moisés, nas redes sociais, conseguiu sensibilizar alguns incautos…que acreditam que o Acre não terá recursos para suas obras necessárias…se não as teve até agora não foi por conta do STF (que Moisés desclassificou e chamou de deuses)…foi por falta de tirocínio político, projetos e iniciativas do seu governo que já demonstrou não saber o que fazer com o Acre…o estado vem regredindo há quase 10 anos…o governo de Moisés Diniz poderia ter invertido a trajetória de decadência, mas não o fez…se agarra à desculpa da pandemia (e agora à falta da grana do Orçamento Secreto) para justificar o injustificável…

Moisés Diniz, que conheço de perto, é bom de discurso (aprendeu com os comunistas) e faz o que todo assessor minimamente fiel tem que fazer..está no seu dever de integrante do time…mas defender essa excrecência de Orçamento Secreto (inédito no mundo) não cola, Cacique…Você e todas as formigas acreanas, para usar sua expressão – sabe qual é o jogo que está sendo jogado e que é invisível aos olhos do distinto público….Ah…e o seu atual senador bolsonarista raíz (que foi destaque negativo em nível nacional quando relator do Orçamento) não é o melhor exemplo que você, Moisés, poderia dar…Mas afinal, quem da oposição, vai responder Moisés Diniz sobre o orçamento secreto? Abaixo, o discurso sentimentalista, quase piegas – do professor Moisés Diniz.

PS: A propósito….MBittar e GladsonC são Lira e Bolsonaro

J R Braña B.