GladsonC prepara o golpe fatal: Bolsa Professor de 15 mil

#professores

Os professores do Acre ganham tão mal, mas tão mal que 15 mil de abono é o paraíso na Terra…São menos de 3 mil Dólares, mas todos pensam em Reais (desvalorizados)…15 mil soam nos ouvidos como uma sinfonia de Tango de Piazolla da Mega Sena da virada….segundo o governador teria dito ao ac (não vi a entrevista) ‘objetivo é valorizar financeiramente os professores com cerca de R$ 15 mil cada um’.

Concretamente, GladsonC dá um xeque-mate político momentâneo no xadrez da disputa eleitoral…é definitivo o xeque-mate? Não…Nem poderia…os professores, grande parte – não se sensibilizam por bondades repentinas, de oportunidades com a grana da Fundeb…que, diga-se, poderia ter sido feita esse tipo de Bolsa Professor outras vezes…em gestões passadas…mas nunca pensaram com o coração e a emoção…GladsonC está pensando com o coração e a emoção eleitoral…o nome disso é comunicação…do seu jeito vai tentando impermeabilizar as infiltrações de seu governo.

É o populismo de direita falado… que alguns que passam pelo poder ainda não aprenderam a fazer!

Em tempo: já ia me deitar…mas enviaram uma mensagem me falando dos 15 mil…dei meia volta no quarto e saiu isso…Até amanhã penso melhor…quem sabe sonho uma ideia mais clara…por enquanto é só…boa noite agora..de verdade.

J R Braña B.