Abono e seus efeitos: Governo arma sua própria armadilha

A quinta-feira amanheceu com a greve do setor de saúde ampliada…Até o Hemoacre aderiu ao movimento. O sindicato dos servidores cobra atualização do Plano de Carreira e Salários e, ao que parece, a coisa empacou…ou, pelo menos, o governo ainda não sabe o que dizer (nem proposta fechada teria)…

O abono de 16 mil aos professores – saiba aqui quem tem direito – anunciado esta semana ainda vai dar muito pano pra manga. O salseiro será na Assembleia, quando deputados da oposição devem apresentar emendas para ampliar o leque dos beneficiários das sobras do Fundeb (sobras porque não houve as despesas tradicionais de cada ano com a educação devido à pandemia).

O governo acertou na propaganda do abano aos professores e tem se complicado nos detalhes…nos detalhes é onde o diabo impõe suas regras…a confusão generalizou…não adiantam explicações mil sobre quem vai receber…a insegurança de vários segmentos da Educação tomou de conta…e a fofoca e disse-me-disse reinam absoluta….resultado…todos os servidores, de todas as categorias – querem o mesmo tratamento e benefícios…justo!

GladsonC pode ter armado sua própria armadilha….o que não é surpresa…a desorientação política do governo desde o começo foi a grande marca de sua excelência….Por isso, respeitável público, comprem os ingressos que o show de fim de ano vai começar na Assembleia…na próxima semana começa!

