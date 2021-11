2021…’Sozinho no Natal’…♫♫♫

#natal2021

All Alone On Christmas (Sozinho no Natal) – Modo Natal oestadoacre – Darlene Love e o ‘sempre’ menino de ‘Esqueceram de Mim‘, Macaulay Culkin (talvez o melhor ator infantil que já assisti), que já tem mais de 40 anos…quando vi o filme, num cinema em Porto Alegre (RS), no começo da década de 90, era esse garoto que vai aparecer aí na música/vídeo a seguir…presta atenção no Sax…fenomenal…linda demais essa música…e com imagens icônicas de NY.

J R Braña B.