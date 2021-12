Bom dia! O ‘voto pragmático’ vai decidir

#bomdia

Diz diretor do DataFolha que os eleitores que decidem as eleições, ou seja, metade dos brasileiros que sobrevivem com até dois salários mínimos, votam com pragmatismo. Mauro Paulino afirma em entrevista a OGlobo ‘quanto mais pobre, mas pragmático é o voto’. O eleito vai votar no candidato que demonstrar mais condições políticas de resolver o problema da fome e da queda do padrão de vida da população. A economia voltará a ser o centro do debate…e não a corrupção, como quer o ex-juiz parcial de Curitiba. Nesse caso, Lula e Simone Tebet saem à frente.

oestadoacre