Modo…: ‘No Natal você pode’…♪♪♪

#modonatal

‘A Natale Puoi’, sim, no Natal você pode, diz esse clássico da música natalina da Itália…canta Roberta Bonanno (com nome assim só pode ser da Itália…rsrsrs)..Um trechinho da música: //Faça o que você nunca pode//Retome o jogo//Comece a sonhar de novo//Retire aquele tempo//É Natal e no Natal podemos amar mais//No Natal diga o que nunca pode dizer//Que vontade de gritar//Quanto eu te amo//No Natal você pode//…a cartolina que Roberta segura diz: um abraço de presente…É linda demais…ouça…

Não ouviu a música que ativou o Modo Natal 2021 oestadoacre?…abaixo ela e as outras…

1 – Modo ativado…

2 – Papai Noel não vem…

3 – Último Natal

4 – Graças a Deus é Natal!

5 – Sozinho no Natal

6 – É Natal! Em português de Portugal

7 – Blin Blon…

8 – O futuro começa agora

9 – Feliz Navidad..

10 – Tempo iluminado

11 – Deixe cair a ficha

12 – Frank Sinatra…’Deixe Nevar’

13 – Noite sagrada

14 – Voltando para casa…

15 – Então, é Natal! Feliche!

16 – Eu preciso de você, Natal!

17 – A canção do Natal

18 – Passeio de trenó…

19 – Já está parecendo o Natal

20 – Cure o mundo

21 – Belém, Belém…

22 – A Arca de Noé…

J R Braña B.