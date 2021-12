Modo Natal…Domingo!…’Cure o mundo!’… ♪♪♪♪

#modonatal

Aos domingos são sempre as músicas definitivas…e essa, Heal The World (Cure o mundo) é uma delas… com Michael Jackson…O Roupa Nova, banda brasileira, fez uma versão dessa música…vamos pôr as duas…você ouve as duas e diz qual ficou melhor…afinal de contas.. é Natal!…‘Só o amor muda o que já se fez’…, diz o Roupa Nova…Ouça! Emocionante demais!!!

Michael Jackson – Cure o mundo

Roupa Nova – A paz

Não ouviu a música que ativou o Modo Natal 2021 oestadoacre?…abaixo ela e as outras…

1 – Modo ativado…

2 – Papai Noel não vem…

3 – Último Natal

4 – Graças a Deus é Natal!

5 – Sozinho no Natal

6 – É Natal! Em português de Portugal

7 – Blin Blon…

8 – O futuro começa agora

9 – Feliz Navidad..

10 – Tempo iluminado

11 – Deixe cair a ficha

12 – Frank Sinatra…’Deixe Nevar’

13 – Noite sagrada

14 – Voltando para casa…

15 – Então, é Natal! Feliche!

16 – Eu preciso de você, Natal!

17 – A canção do Natal

18 – Passeio de trenó…

19 – Já está parecendo o Natal

J R Braña B.