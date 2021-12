Pesquisa: GladsonC à frente (arma política em ação…)

#pesquisa

Uma nova pesquisa divulgada pela XP Consult, em parceria com A Gazeta, aponta que se as eleições de 2022 fossem realizadas neste mês de dezembro, o governador Gladson Cameli (PP) teria 34% dos votos dos eleitores de Rio Branco no 1º turno. Jorge Viana (PT) aparece em segundo, com 23%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 23 deste mês, com 580 moradores das dez regionais administrativas da Capital acreana. As entrevistas foram coletadas presencialmente, em 14 pontos de fluxo. A margem de erro é de 4% e nível de confiança de 95%. (…)

Em tempo: pesquisa de intenção de voto publicada na mídia é arma política poderosa…sempre foi e continuará sendo…e o governo vai usá-la a rodo….resta saber se os seus resultados já refletem os últimos acontecimentos da operação Ptolomeu.

oestadoacre