Hoje já pode…é dia 2!

#ultimoano

Esperei passar o dia Internacional da Confraternização dos Povos…no dia 1 não devemos falar mal de ninguém…nem de governos…é uma tradição do mundo!…mas já passou…já estamos no segundo dia do Ano Novo!

E 2022 é, sim, o último ano do desgoverno Bolsonaro, o mais desqualificado, antipopular e desprezível de todos que o Brasil já presenciou. Será um chega-pra-lá na onda conservadora/reacionária/atrasada/negacionista dessa fração da sociedade brasileira que se lambuza no espelho se vendo um Bolsonaro e que perde espaço também, felizmente, a cada hora que avançamos em direção ao futuro…

Sim, o país vai ter que investir em tempo e esforço social para se recuperar dessa desventura anarco liberal Bolsonaro/Paulo Guedes/mercado…será o de menos!…o que importa é que o país vai abrir os olhos e sair da escuridão que este desgoverno nos jogou…contagem regressiva até outubro ou novembro…quando haverá nas ruas, após o resultado das urnas – a maior festa já vista nos 500 anos do Brasil…anote aí na sua agenda! Porque você precisa participar do reencontro do Brasil com o Brasil!

2022 é o começo…a Apoteose será em 2023!

J R Braña B.