E se o senador MBittar entrar na disputa do governo?

#governo

Senador MBittar parece esperar a sangria completa do governador GladsonC com as denúncias da operação Ptolomeu para sair da cafua e lançar seu nome à disputa do governo em outubro. Como não teria nada a perder disputaria a eleição com a garantia pessoal de que ainda tem mais quatro anos no paraíso do senado. Abaixo, perguntas apropositadas…:

O governador vai seguir no mandato? E se seguir em frente manterá a candidatura ao governo? Ou vai desistir da reeleição? A família Cameli vai pressioná-lo para não ser mais candidato, como aconteceu com seu tio na década de 90 após ser bombardeado com denúncias do MPF e adversários?…Quem ganharia mais com a saída de cena do Gov GladsonC? Petecão, Jorge Viana ou MBittar? O tempo vai dar a resposta…

J R Braña B.