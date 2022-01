#bomdia

Uber Eats (que no Acre somente Rio Branco conheceu) vai cair fora do mercado de Delivery no Brasil no dia 7 de março…mas seguirá entregando compras de supermercados (cornershop) e pacotes (Uber Flash) e mais um serviço para empresas (Uber Direct)…Foi engolida pela IFood…é a lógica do capitalismo…o vencedor leva tudo…!

J R Braña B.