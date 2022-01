Bolsonaro, inflação e a vida que piorou

#inflação

O IBGE divulgou nesta terça-feira (11) os dados da inflação oficial de 2021. O IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que abrange famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, teve alta de 10,06%. Em dezembro a alta medida foi de 0,73%, após alta de 0,95% registrada em novembro do ano passado. (…)

Em tempo: Bolsonaro/Paulo Guedes (Temer começou) tem sido o meio que os ‘donos do Brasil’ usaram e ainda usam para piorar a vida da maioria…mas a coisa foi tão bem feita que conseguiram enganar milhões de pessoas….desde o trabalhador mais simples até o metido a esperto….mas a inflação, o desemprego, o preço da gasolina, gás, energia, a desvalorização/desmoralização do Real desnudou o projeto neoliberal usado contra os brasileiros…Esse projeto excludente não tem como se renovar nas eleições de outubro…será o começo do seu fim.

J R Braña B.