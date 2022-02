Traduzindo o ministro Barroso do STF: ‘Golpe’

#stf

Em tempo: outra constatação: maioria da população não está nem aí para golpe ou não golpe num mandato legítimo…isso diz muito de uma sociedade de baixa consciência cidadã…que acha que só tem tempo para cuidar da sobrevivência e não percebe que anomalias (golpes, rupturas democráticas) como a que foi feita com a presidenta Dilma influenciaram diretamente na sua vida…lembra do preço do litro da gasolina, do gás, do menor nível de desemprego da história, do Brasil fora do mapa fome? Pois é…! E mais: essa mesma imprensa desonesta do Brasil ajudou a manipular as pessoas com as tais pedaladas (que Bolsonaro faz todos os dias e não acontece nada)

J R Braña B.