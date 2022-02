Presidente da Aleac: Anel viário vai impulsionar economia

#aleacdivulgação

‘Vai impactar nossa economia, diz presidente da ALEAC ao visitar obra do anel viário no Alto Acre

O presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Junior visitou na manhã desta sexta-feira (25), o canteiro de obras do anel viário em Brasiléia. Acompanhado pelos engenheiros responsáveis pelo local, Nicolau acompanhou a conclusão do serviço de concretagem em um dos blocos de fundação da ponte, que terá 251 metros de extensão com 15 metros de largura e vai ligar o contorno da obra.

No total, o anel viário terá extensão de 10,3 quilômetros,contando com duas faixas de rolamento para veículos, além de acostamentos e passarelas de pedestres em ambos os lados.

“Vai impactar nossa economia. Aqui é ponto estratégico para fortalecer a exportação de muitos produtos além de amenizar o tráfego de veículos pesados na área urbana”, detalhou. Segundo levantamento do governo, a obra beneficiar aproximadamente 50 mil habitantes. A nova infraestrutura vai permitir o aquecimento da economia na região, gerando emprego e renda.

Orçado em R$ 62 milhões, o anel viário vai contemplar toda a região do Alto Acre, facilitando o fluxo de veículos entre o Acre, a Bolívia e o Peru. A obra é executada por uma empresa contratada pelo Deracre.

(aleac)