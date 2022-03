Lula vence última ação penal e é recebido no México

#mexico

Andrés Manuel Lopez Obrador, presidente, e Lula, ex-presidente, hoje na Cidade do México, capital do país.

Em tempo: mais uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Justiça. Nesta quarta-feira (02), o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a última ação penal contra Lula, referente ao Caso dos Caças Gripen. A robusta decisão do Tribunal acolheu os elementos apresentados pela defesa do ex-presidente e reconheceu que a ação penal fazia parte do “Plano Lula”, engendrado por integrantes da extinta Lava Jato. Mais uma prova do intenso Lawfare de que Lula foi vítima. (confira aqui a íntegra da decisão)

oestadoacre