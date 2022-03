#aumento

Em tempo: …E antes qual era a desculpa para os aumentos constantes? Os acionistas privados esfregam as mãos com os lucros que não param de crescer…Viram o lucro da Petrobras? Mais de 100 Bi! Mais de 70% desse lucro todo para agentes privados…PPI (Política de Paridade Internacional)…traduzindo: preço em Dólar do combustível e seu salário minguado em Real sem poder acompanhar os constantes aumentos…Novembro tem eleição! – oestadoacre