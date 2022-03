#dividas

CNC (Confederação Nacional do Comércio) divulgou PEIC nesta quinta-feira

Número de famílias com contas atrasadas é o maior em 12 anos

Nas famílias com rendimentos até dez salários mínimos, 30,3% ficaram inadimplentes em fevereiro, a maior proporção histórica

O percentual de famílias com dívidas e/ou contas em atraso apresentou, em fevereiro, o maior patamar desde março de 2010, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). (…)

