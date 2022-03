Mil ao Gov GladsonC: Quem avisa amigo é…

#gladsonc

Luiz Calixto, o Mil para os íntimos – faz mais um alerta ao governador GladsonC:

-Mais duas vítimas da ação deletéria do senador Márcio Bittar na política acreana: a deputada Mara Rocha e seu irmão Rocha, vice-governador. (…)Ninguém pode reclamar pois eu já havia avisado isso antes das eleições de 2018 e não fui ouvido por ninguém.(…)Parabéns para o deputado Flaviano Melo, que tangeu os Bittar do partido e ainda chamou o poderoso chefão de “traíra”.(…)Elejam a ex-mulher dele e depois venham choramingar nos meus escutadores de lamentações. Ao governador Gladson Cameli já lhe disse um par de vezes: não ponha a corda no seu pescoço.(…)