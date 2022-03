Dep Nicolau: Celeridade em aprovar Auxílio Alimentação para saúde

#aleacdivulgação

Ao receber projeto do auxílio alimentação para saúde Nicolau garante: ‘Daremos a maior celeridade possível’

Logo que foi comunicado que o governo protocolou na Assembléia Legislativa o projeto para concessão do auxílio saúde para os servidores da Secretaria de Saúde do Estado, o presidente da casa, Nicolau Junior, garantiu que vai atuar para a proposta tramitar com a maior celeridade possível, e justificou:”A gente sabe do quanto esse auxílio vai fazer diferença na vida dos trabalhadores, principalmente daqueles que recebem os menores salários. A maioria vem de uma jornada extenuante, por causa da pandemia e precisam e merecem esse benefício”, disse Nicolau.

Pela proposta, segundo disse o presidente, o governo vai pagar R$ 500 de abono saúde para todos os servidores, incluindo os temporários, a partir de marco.

Para acelerar a análise do projeto, Nicolau disse que vai tratar com os colegas deputados para que juntos, destravem a pauta na Casa e assim esse e todos os outros projetos de interesse possam seguir para plenário.

(aleac)