Governo piora suas próprias ‘correções’ para a Educação (v)

Em janeiro do ano passado, o site do governo GladsonC, publicou que estava criando uma comissão para ‘corrigir’ distorção no plano de carreira dos servidores da Educação…Fato real: as correções que o governo está propondo são muito piores do que a que existe atualmente (ouça aqui para entender)

Abaixo, inédito no Acre, o governador GladsonC é vaiado por PM e Bombeiros…nesta segunda, 14, os professores vão acampar nas dependências da secretaria de Educação em protesto contra o aumento de 5,4% anunciado e a desvalorização da carreira de professor.

