Governador e prefeito salvam visita infrutífera de Bolsonaro (f,v)

…Navegantes, é doído o presidente Bolsonaro vir a Rio Branco e eu não poder acompanhar em tempo real seu rolezinho pela capital…Do meio-dia às 19 horas fiquei num hospital esperando para minha filha fazer uma ressonância…7 horas de espera…me estressei, mas no fim conseguimos…era uma urgência neurológica encaminhada pelo especialista…mas já vi o que rolou e vai abaixo minha impressão:

…Bem, essa é a terceira visita de médico do presidente à nossa cidade…A primeira prometeu metralhar a petezada (esquerda); na segunda, sobrevoou a alagação em Rio Branco e Sena…e hoje, terceira, entregou títulos de propriedade (todo governo quando não tem nada para mostrar desengaveta processos de propriedades rurais dormidos há anos e faz uma festinha particular…conseguem uma dona Maria humilde de um lugar esmo, tiram um foto com o presidente entregando um documento e só!)

…Do hospital vi os apoiadores de Bolsonaro passando em caminhonetes para a primeira agenda do presidente. Não foi surpresa a pouca quantidade de carros. A ficha também por aqui está caindo….

…Todos já sabem que o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, deu no meio do Telegram…está bloqueado no Brasil…acho que não precisava…mas o app é o único que dá sinais de não querer colaborar com a justiça eleitoral no combate às fake news (mentiras)….Bolsonaro aproveitou sua vinda a Rio Branco e chiou muito…claro, no Telegram pode tudo e muito mais…entendeu por quê o mito sentiu o bloqueio? 2018 não vai se repetir.

…Segurança…todo governo péssimo, autoritário, anti-povo, antissocial, que retira direitos dos trabalhadores – sempre, sempre prioriza o aparato repressivo…segurança em todo canto…até os apoiadores de Bolsonaro foram revistados no aeroporto…governos desse tipo querem sempre criar no imaginário das pessoas um tal inimigo interno…

…Perfumaria…a briga paroquial do governador GladsonC com o prefeito Bocalom..assista abaixo:

Gov @GladsonCameli e prefeito de Rio Branco, Bocalom, se desentendem durante evento com presidente Bolsonaro – pic.twitter.com/Kx5XWJPBVD — oestadoacre (@Oestadoacre) March 19, 2022

..Perfumaria 2…o deputado bolsonarista Alan Rick com dificuldade de entrar no complexo de comunicação religioso ‘Boas Velhas’.

…Perfumaria 3…a obra inaugurada por Bolsonaro em Rio Branco foi uma rádio privada, cujo proprietários são políticos travestidos de religiosos cristãos (e que muitos otários ainda caem)..Em tempo: a ‘entrevista’ do presidente foi uma babação ridícula na rádio ‘Boas Velhas’.

…Perfumaria 4 – encontro com CRISTÃOS…né, senador MBittar?

…Perfumaria 5…agradeçam ao Gov GladsonC e ao prefeito Bocalom por animarem essa visita sem sentido e objetivo a Rio Branco do presidente…não fossem eles ninguém saberia que o mito pôs os pês hoje por aqui.

..Por fim, concretamente, o saldo da visita de Bolsonaro a Rio Branco…..é ZERO!

