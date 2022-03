Solidariedade: Professor pede ajuda para cadeira de rodas

#professor

oestadoacre publica do professor Edileudo pedido de ajuda. Ele sofreu um acidente na calçada ao lado do Palácio Rio Branco e precisa de uma cadeira de rodas…leia abaixo:

Eu, Prof. Edileudo, sofri um acidente ao escorregar numa calçada cheia de buracos, molhada, lama e lodo ao lado do palácio Rio Branco, no dia 9 de março, às 11h, neste dia foi constatado fratura da PATELA (rótula do joelho), quebrou em várias partes, difícil o processo cirúrgico. A alternativa mais eficaz é a imobilização total da perna por 6 semanas. Por isso, a campanha para de uma cadeira de rodas, com suporte para acomodar a perna esticada, locomoção em casa, ir ao médico e depois fisioterapia.

Obrigado pela colaboração e compreensão.

Desde já agradeço a todos que compraram a rifa…

SORTEIO DIA 15 DE ABRIL.

NO PROGRAMA RIO BRANCO NOTÍCIAS

TV RIO BRANCO

ÀS 11:30

Prof. Edileudo