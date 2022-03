#jv

Ex-senador Jorge Viana, que ainda não anunciou será candidato ao governo ou ao senado...Em tempo: hoje durante evento do PSB, ele disse que as pessoas estão indo embora (para João Pessoa e Florianópolis) porque as pessoas perderam a esperança no Acre…ouça abaixo:

Em tempo 2: tá faltando uma ideia nova no Acre

J R Braña B.