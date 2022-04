Nicolau quer revitalizar Hospital do Juruá

#aleacdivulgação

Presidente da ALEAC solicita revitalização do Hospital do Juruá

Atento às necessidades da área da saúde na região do Juruá, o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Junior, aproveitou a entrega da nova ala do PS de Rio Branco, para solicitar ao governo, uma revitalização no Hospital do Juruá, unidade referência na região.

Em sua fala durante o evento, Nicolau se dirigiu ao governador Gladson Cameli e ao deputado federal Alan Rick, a quem solicitou recursos para a reforma do hospital. “Alan, envie uma emenda par o Hospital do Juruá. Se passaram vinte anos e não reformaram, mas a gente vai reformar no governo do Gladson. Porque aquele hospital atende além do Juruá as cidades do Amazonas. O hospital é uma referência igual o PS é uma referência aqui. Então governador, vamos dar qualidade de trabalho para os servidores e conforto para os pacientes, como está acontecendo aqui na capital”, disse o presidente.

O Hospital do Juruá dispõe hoje de 43 leitos, sendo 8 pediátricos e mais 20 UTIS, com uma média de 650 internações mensais.

