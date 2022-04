GladsonC e os jornalistas…no seu Dia

#jornalistas

Hoje é o dia do jornalista e lembro de alguns nomes que considero e que sempre me serviram de farol.

Luis Nassif (desde os tempos da Folha e hoje no seu GGN)

PHA (em lembrança…sua última fase no CAF foi a melhor de todas)

Caco Barcelos (exceção na Globo)

Jânio de Freitas (mestre de todos)

Sílvio Martinello (em A Gazeta…Sigo o respeitando…Tínhamos divergências quando trabalhei lá…Saí por livre vontade…Martinello foi muito generoso comigo no jornal na época do Sindicato dos Bancários…Nunca esqueço quem me faz o bem)

Hoje, nas redes antissociais do Acre este tema do jornalista surgiu a pretexto, claro, do dia dedicado a esse profissional.

Escreveram quase que consensualmente: o governador GladsonC ‘é um democrata e nunca censurou a imprensa.’

No Acre, todos os governos foram e são censores (sem exceção)…De distintas formas…Com intimidações direta, que não é o caso de GladsonC, ou com a caneta chantageando com os milhões em anúncios…Ou ainda com a censura pelo bolso…com processos e processos kafkianos.

Reconheço que GladsonC, aparentemente, tira de letra as pesadas críticas contra ele….Aqui mesmo carrego nas tintas nos questionamentos políticos…Porém quero distancia das torpezas humanas…Não me interessa…Nem acuso sem provas…Tenho posição política e até revelo meu voto quando das eleições, especialmente as presidenciais – e não obedeço nem cumpro ordem e pauta de nenhum partido ou entidade política…!

oestadoacre segue fora do círculo que vive na cozinha do governo…também nunca se ofereceu para entrar nessa festa muito menos foi convidado…é melhor assim…rema sempre contra a maré…coisa de sem juízo…mas é assim!

Feliz dia do jornalista, que é todo dia!

Ah, não me considero jornalista…sou apenas um blogueiro de fim do mundo!

J R Braña B.

