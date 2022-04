#menino

J R Braña B.

Fomos almoçar num restaurante na capital gaúcha no ano de 1990…e o menino apareceu pedindo…pedi para ele sentar à mesa…e alguém do restaurante disse que não podia…respondi que ele ia sentar e ia comer…foi o que aconteceu…registrei a foto e a revi ontem…divido com vocês…