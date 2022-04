O retorno da violência contra os indígenas no Acre (v)

#ameaças

Coincidência…governos Bolsonaro e GladsonC….coincidência a volta da violência contra os indígenas…!

A imprensa do Acre não se sensibiliza com a violência cometida contra indígenas por fazendeiros, madeireiros denunciadas na Assembleia Legislativa…Fosse o contrário, o Carnaval seria feito!…-O presidente da Funai, um militar da reserva – recebe os representantes indígenas com arma em cima da mesa – denunciou um indígena hoje na Assembleia…

Assista trecho de fala do deputado Edvaldo Magalhães, autor do pedido de audiência pública que debateu os problemas das comunidades indígenas locais…

Quer ver a audiência toda? Aqui

