Transporte coletivo: Prefeito Bocalom está satisfeito

Prefeitura anuncia a complementação do sistema de transporte coletivo da capital

A Prefeitura de Rio Branco anunciou, em coletiva à imprensa, na manhã desta segunda-feira, 2, a complementação do sistema do transporte coletivo da capital.

Na sexta-feira, 29, foi assinado o segundo contrato emergencial, onde a empresa Rico, que já opera em 64% das linhas de ônibus em Rio Branco passará a ser a responsável, também, a partir de agora, por mais 12 linhas. São elas: Mocinha Magalhães, Sobral, Fundacre, Calafate, Conjunto Esperança, jequitibá-Cidade da Justiça-Floresta, Centro via Ceará, Universitário, Tucumã-Jorge Kalume, Custódio Freire, Ifac-Universidades e Ufac-Rodoviária. Essas linhas eram de responsabilidade das empresas São Judas Tadeu e Via verde.

O prefeito Tião Bocalom está satisfeito com a grande melhora no sistema de transporte coletivo da capital.

“A Rico, a partir de ontem, já assumiu o restante do sistema, os outros 37% do sistema, e espero que com esses 100% a gente possa melhorar bem o trabalho. A gente já sabe que os 67% que eles assumiram, está indo muito bem. As pessoas estão felizes, porque os ônibus estão andando no horário correto, os ônibus estão limpinhos, não ficam quebrando pelo meio das linhas. Nenhuma linha falhou nestes 45 dias que eles estão operando e nós estamos felizes com isso”, afirmou.

A coletiva foi bastante prestigiada. Diversos secretários municipais e vereadores acompanharam o prefeito neste importante anúncio para a população de Rio Branco, em especial para os usuários de transporte coletivo.

O diretor da Rico, Everson Dias, que assumirá as novas linhas, falou sobre a qualidade do serviço prestado pela empresa.

“A Rico está tentando fazer esse papel com uma diferença de qualidade, e também cumprindo a constituinte, que é o direito de ir e vir do cidadão”.

