#colombia

O candidato favorito às eleições presidenciais na Colômbia, o senador Gustavo Petro (esquerda), participa de eventos públicos protegidos por escudos anti-balas…lá como aqui no Brasil, parte dos militares trabalha para que Gustavo não vença as eleições….A América Latina ainda sob o domínio do medo da ultra-direita mais sanguinária.

Gustavo tem 44% contra 27% do dereitista-liberal Federico Gutiérrez, segundo pesquisas desta semana.

J R Braña B.