Dep Nicolau: Saúde itinerante em Cruzeiro do Sul

A pedido de Nicolau Júnior, SESACRE realiza saúde itinerante em Cruzeiro do Sul

Nos dias 26 e 27 de maio, a população de Cruzeiro do Sul vai ser contemplada com os atendimentos da equipe do Saúde Itinerante, programa especializado da Secretaria Estadual de Saúde, que só esse ano já realizou mais de três mil atendimentos.

Atendendo a uma solicitação do deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembléia Legislativa, a SESACRE confirmou a etapa no Juruá para onde serão deslocados mais de cinquenta profissionais, entre médicos, enfermeiros, auxiliares e pessoal de apoio. A equipe vai ofertar os serviços de consultas ambulatoriais e exames especializados nas áreas de ginecologia, ortopedia, ultrassonografia e pediatria.

A equipe também encaminha os pacientes para as cirurgias eletivas, reduzindo a fila de espera.

No final do mês passado, Nicolau Júnior acompanhou o trabalho do Saúde Itinerante em Plácido de Castro, e aproveitou a presença da secretária Paula Mariano para solicitar a realização de uma etapa em Cruzeiro do Sul. No início da semana a gestora confirmou a ida da equipe ao Juruá.

“Acompanhei o trabalho desses profissionais em Plácido de Castro e vi o quanto é importante esse programa da SESACRE. Solicitei então a ida da equipe a Cruzeiro do Sul e recebi essa semana a boa notícia que nos dias 26 e 27 nossa população será contemplada. Agradeço a secretária Paula e ao governador por esse importante trabalho que o programa realiza no Acre”, disse Nicolau.

Segundo relatório divulgado pela SESACRE, o programa esteve no mês de abril nas cidades de Sena Madureira, Plácido de Castro, Manoel Urbano e Feijó.

Pelo cronograma, o Saúde Itinerante vai está em Tarauacá nos dia 13 e 14, Assis Brasil 20 e 21 e depois em Cruzeiro do Sul.

