consequencia

Em tempo: não é ‘descarte’ do meu amigo Jairo…é consequência da informação que foi dada aqui neste blog ontem com o título 1 Segundo e Tudo Pode Mudar…

‘Efeito Rueda…’ (imprensa local ainda não sabe do que se trata…)

O deputado Alan Rick, do mesmo partido de Jairo – pode não ser candidato ao senado e precisa ter a vaga de federal livre no União Brasil para tentar a reeleição de federal…simples, assim! Ou reza na cartilha do MBittar ou….

J R Braña B.

