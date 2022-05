Acre tem 53 mil em condições de trabalhar sem trabalho

trabalho

Traduzindo: É uma Sena Madureira junto a Manoel Urbano de desempregados…

Dados divulgados pelo IBGE, que mostram a taxa de desocupação (eufemismo para desemprego) no primeiro trimestre. Acre em quinto no campeonato de desemprego, com 14,8%, e cerca 53.280 pessoas em condições de trabalhar e que estão sem trabalho (sem emprego e sem salário)

Taxa de desocupação (DESEMPREGO!!!! – oestadoacre), por UF, frente ao trimestre anterior (%) –

1° trimestre de 2022

(…)

Percentual de pessoas ocupadas por conta própria, por UF (%) – 1° trimestre 2022

Acre: 27,8% (pior que os vizinhos)

RO: 32,4%

AM: 35,7%

Percentual de empregados COM carteira entre os empregados do setor privado, por UFs (%) –

1º trimestre 2022

Acre: 64,9% (pior que os vizinhos)

RO: 71,0%

AM: 69,0%

Taxa de informalidade da população ocupada, por UFs (%) – 1º trimestre de 2022

Acre: 47,2% (11º no país, ligeiramente melhor situação que os vizinhos)

RO: 48,1% (10º no país)

AM: 58,1% (3º no país)

(A taxa de informalidade no 1° trimestre de 2022 ficou em 40,1% da população ocupada)

J R Braña B., com informações do IBGE

oestadoacre.com