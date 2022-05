PT conversa com economistas tucanos da era Itamar-FHC

economistas

G1

PT confirma conversa com economista Pérsio Arida, ex-gestão FHC, para elaborar plano econômico de chapa Lula-Alckmin

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, confirmou nesta segunda-feira (23) que um dos coordenadores do plano econômico da chapa Lula–Geraldo Alckmin conversou com os economistas Pérsio Arida e André Lara Resende para que eles participem da construção do plano de governo da aliança.

(…)

Em tempo: claro que é parte da cota de Geraldo Alckmin…até porque o Brasil precisa se livrar de Bolsonaro….pragmatismo lulista, já ouviu falar?!

J R Braña B.

oestadoacre.com

PS: Hidegard Angel, jornalista – ‘Gusttavo Lima é um cantor com voz média, com repertório abaixo da média, da safra dos sertanojos patrocinados pelo AGRO, aquele setor controlado por 40 famílias, todo mecanizado, que emprega mto pouco, exporta tudo, de brasileiros só alimenta o gado, financia grilagem e queimadas’